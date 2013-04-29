重大事故未改孟加拉国在零售巨头心中工厂地位

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Nivedita Bhattacharjee/Jessica Wohl

路透4月27日 - 本周孟加拉国大楼倒塌导致超过300人丧生，凸显出全球零售行业寻找廉价生产地所面临的风险。

但是，没有迹象显示安全问题和其他值得质疑的劳动环境问题，对西方零售巨头及其股东或美国、欧洲和其他地区的消费者造成巨大冲击。

尽管近几个月一系列意外导致数百人丧生，数十个零售和服装巨头仍在孟加拉国运作。

孟加拉国每年的成衣出货量约156亿美元，约占该国出口总量的80%。来自孟加拉国商务部和行业消息人士的数据显示，出口的成衣中60%运往欧洲，23%出口至美国，5%销往加拿大。

上一次重大事故发生在去年11月，一家纺织厂失火导致112人丧生。在这次事故发生前约18个月，沃尔玛 的股东曾有机会对安全问题施加影响。但是要求供应商每年报告工厂安全问题的提案以近50：1的比例被否决。

沃尔玛管理层表示，供应商提交这样的报告“可能最终导致沃尔玛的成本上升以及顾客面临更高的价格，这不符合沃尔玛股东和消费者利益的最大化，将置沃尔玛于竞争劣势”。

火灾发生后，沃尔玛和Sears Holdings Corp 承认他们的商品由失火的Tazreen Fashions生产，但是否认该工厂被授权为供应商。

孟加拉国不是唯一提供廉价衣服和劳动力，并引发劳动环境担忧的国家。越南、塞班岛和中国等地的工人健康和安全环境都常常存在问题。

譬如4月24日孟加拉国八层大楼倒塌的事故，并未改变服装生产和零售商的算盘。更为廉价的产品对消费者有吸引力，而其中的风险似乎可控。

Mohini Raichura等顾客所作出的选择印证了零售商的策略。现年30岁的Raichura是伦敦一名慈善工作者，周五来到英国联合食品公司（Associated British Foods） 旗下的折扣零售店Primark购物，尽管她知道这家店里的一些产品就是本周发生事故的工厂生产的。

“我去那购物的原因是价格便宜。这种感觉很糟糕，让我成了坏人。但是你要知道，我为一个慈善组织工作，收入有限，还得付房租，这是我给自己的辩护，”Raichura说道。

去年11月Tazreen火灾的废墟中找到了沃尔玛旗下Faded Glory品牌产品，而本周的事故现场也发现了Loblaw Cos旗下的Joe Fresh品牌产品。不过消费者仍会从这些地方购物。

本周事故发生后，Loblaw Cos 的股价小幅走高；而去年11月的火灾后沃尔玛与Sears都承认产品在那里生产，但是两家公司的销量没受到什么大的影响，股价也上涨。

国际法律系统也没有提供制约因素。2005年，代表孟加拉国、中国、印尼和其他国家工人起诉沃尔玛未能处理供应商工厂工作环境不合格的诉讼，提交至加利福尼亚州法院。

但该案最终不了了之，汤森路透法律数据库Westlaw显示，Tazreen火灾后在美国没有针对沃尔玛或Sears的类似诉讼。

波士顿咨询公司高级合伙人兼执行董事Michael Silverstein表示，孟加拉国等地的吸引力大于风险，大多数零售商认为风险可控。

“孟加拉国对于服装零售商来说是一个非常切实可行的选择。该国人力成本非常低，运营效率不错，而且产量很大，供应链成本也低。显然安全和健康条件也需要严格管理，需要对供应商进行评级，而且经常视察。”（完）