沃尔玛呼吁孟加拉国改善工厂条件

韩国警方称三星生命首尔总部没有发现爆炸物
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透5月13日 - 沃尔玛周一呼吁孟加拉国政府停止一家服装厂的生产，并调查另外一家服装厂的状况，直到工人的安全得到保证。
此前达卡郊区发生的大楼倒塌事件导致1,100多人丧生。
“孟加拉国政府上周关闭了认为有危险的工厂，这是负责任的行为，”沃尔玛全球采购副总裁Rajan Kamalanathan在声明中称。
沃尔玛表示，已经停止在Stitch Tone服装厂的生产，因发现隔壁的工厂存在结构性问题。
沃尔玛还指出，该公司雇佣的调查员报告，沃尔玛使用的Liz服装厂也存在潜在的危险状况。调查员们通知了政府、工厂主和其他与该设施签约的企业。
沃尔玛呼吁其他企业终止在这些工厂的生产。
Kamalanathan表示，沃尔玛呼吁孟加拉国政府“在Stitch Tone服装厂和Liz服装厂问题上表现出同样的领导力，采取一切必要措施确保工作环境安全”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五称，已经向三星集团位于首尔南部的办公楼派出响应小组，此前有报导称该楼内被安放了爆炸物。