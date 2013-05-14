沃尔玛呼吁孟加拉国改善工厂条件

路透5月13日 - 沃尔玛周一呼吁孟加拉国政府停止一家服装厂的生产，并调查另外一家服装厂的状况，直到工人的安全得到保证。

此前达卡郊区发生的大楼倒塌事件导致1,100多人丧生。

“孟加拉国政府上周关闭了认为有危险的工厂，这是负责任的行为，”沃尔玛全球采购副总裁Rajan Kamalanathan在声明中称。

沃尔玛表示，已经停止在Stitch Tone服装厂的生产，因发现隔壁的工厂存在结构性问题。

沃尔玛还指出，该公司雇佣的调查员报告，沃尔玛使用的Liz服装厂也存在潜在的危险状况。调查员们通知了政府、工厂主和其他与该设施签约的企业。

沃尔玛呼吁其他企业终止在这些工厂的生产。

Kamalanathan表示，沃尔玛呼吁孟加拉国政府“在Stitch Tone服装厂和Liz服装厂问题上表现出同样的领导力，采取一切必要措施确保工作环境安全”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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