沃尔玛呼吁孟加拉国改善工厂条件

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透5月13日 - 沃尔玛周一呼吁孟加拉国政府停止一家服装厂的生产，并调查另外一家服装厂的状况，直到工人的安全得到保证。
此前达卡郊区发生的大楼倒塌事件导致1,100多人丧生。
“孟加拉国政府上周关闭了认为有危险的工厂，这是负责任的行为，”沃尔玛全球采购副总裁Rajan Kamalanathan在声明中称。
沃尔玛表示，已经停止在Stitch Tone服装厂的生产，因发现隔壁的工厂存在结构性问题。
沃尔玛还指出，该公司雇佣的调查员报告，沃尔玛使用的Liz服装厂也存在潜在的危险状况。调查员们通知了政府、工厂主和其他与该设施签约的企业。
沃尔玛呼吁其他企业终止在这些工厂的生产。
Kamalanathan表示，沃尔玛呼吁孟加拉国政府“在Stitch Tone服装厂和Liz服装厂问题上表现出同样的领导力，采取一切必要措施确保工作环境安全”。（完）
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年