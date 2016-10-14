中国将与孟加拉国签署240亿美元贷款协议

路透达卡/北京10月14日 - 中国国家主席习近平访问孟加拉国期间，周五双方将签署价值超过240亿美元的贷款协议。这是迄今孟加拉国获得的最大外国信贷额度，将帮助建设电厂、一个海港和铁路。

习近平的这次出访是30年来中国国家主席首次访问该国，旨在提高中国对该国基础设施项目的参与度。与此同时，印度也在孟加拉国推进投资，印度认为该国是它的影响范围。

孟加国拉财政国务部长曼南表示，中国计划为25个项目提供资金，包括一座1,320MW的电厂，还有一座深水港口。

“习近平的这次访问将创下一个里程碑，访问期间将签署创纪录的贷款协议，大约240亿美元，”他对路透表示。

他说，计划进行的项目包括公路和信息技术开发。“我们的基础设施需求很大，因此需要大量贷款。”

习近平将要到印度果阿(Goa)出席金砖国家峰会。(完)