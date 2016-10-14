中国将与孟加拉国签署240亿美元贷款协议

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透达卡/北京10月14日 - 中国国家主席习近平访问孟加拉国期间，周五双方将签署价值超过240亿美元的贷款协议。这是迄今孟加拉国获得的最大外国信贷额度，将帮助建设电厂、一个海港和铁路。
习近平的这次出访是30年来中国国家主席首次访问该国，旨在提高中国对该国基础设施项目的参与度。与此同时，印度也在孟加拉国推进投资，印度认为该国是它的影响范围。
孟加国拉财政国务部长曼南表示，中国计划为25个项目提供资金，包括一座1,320MW的电厂，还有一座深水港口。
“习近平的这次访问将创下一个里程碑，访问期间将签署创纪录的贷款协议，大约240亿美元，”他对路透表示。
他说，计划进行的项目包括公路和信息技术开发。“我们的基础设施需求很大，因此需要大量贷款。”
习近平将要到印度果阿(Goa)出席金砖国家峰会。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。