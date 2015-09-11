独家：孟加拉国倾向日本港口建设方案 中方提案或遭搁置

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新德里/达卡9月10日 （记者 Sanjeev Miglani/Ruma Paul） - 孟加拉国计划部长Mustafa Kamal称，孟加拉国可能搁置正在与中国企业谈判的价值80亿美元的索纳迪亚（Sonadia）深水港项目，因该国寻求在索纳迪亚附近建设由日本提供融资的另一个项目。
这可能将是中国“一带一路”计划遭遇的挫折。
Mustafa Kamal称，孟加拉国已通过由日本提供融资在玛塔巴瑞（Matarbari）建设港口的提议。玛塔巴瑞距离索纳迪亚约25公里。中国此前提出为孟加拉国在索纳迪亚打造该国首个深水港。
他对路透称，日本国际协力机构（JICA）已提议以优厚条款提供80%的融资，在玛塔巴瑞建设四个各600兆瓦（MW）的火力发电厂，以及一个港口综合设施。
该方案促使孟加拉国评估究竟是否还需要索纳迪亚项目。
“玛塔巴瑞项目设计全面，将拥有发电厂、一个液化天然气接收站和一个港口，”他在电话采访中表示。
“玛塔巴瑞项目足够，我们可能必须放弃其他港口项目，”他说道，并称孟加拉国政府仍在评估各方案。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。