《独家新闻》孟加拉国倾向日本港口建设方案 中方提案或遭搁置

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里/达卡9月10日 （记者 Sanjeev Miglani/Ruma Paul） - 孟加拉国计划部长Mustafa Kamal称，孟加拉国可能搁置正在与中国企业谈判的价值80亿美元的索纳迪亚（Sonadia）深水港项目，因该国寻求在索纳迪亚附近建设由日本提供融资的另一个项目。

这可能将是中国“一带一路”计划遭遇的挫折。

Mustafa Kamal称，孟加拉国已通过由日本提供融资在玛塔巴瑞（Matarbari）建设港口的提议。玛塔巴瑞距离索纳迪亚约25公里。中国此前提出为孟加拉国在索纳迪亚打造该国首个深水港。

他对路透称，日本国际协力机构（JICA）已提议以优厚条款提供80%的融资，在玛塔巴瑞建设四个各600兆瓦（MW）的火力发电厂，以及一个港口综合设施。

该方案促使孟加拉国评估究竟是否还需要索纳迪亚项目。

“玛塔巴瑞项目设计全面，将拥有发电厂、一个液化天然气接收站和一个港口，”他在电话采访中表示。

“玛塔巴瑞项目足够，我们可能必须放弃其他港口项目，”他说道，并称孟加拉国政府仍在评估各方案。(完)