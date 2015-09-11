《独家新闻》孟加拉国倾向日本港口建设方案 中方提案或遭搁置

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里/达卡9月10日 （记者 Sanjeev Miglani/Ruma Paul） - 孟加拉国计划部长Mustafa Kamal称，孟加拉国可能搁置正在与中国企业谈判的价值80亿美元的索纳迪亚（Sonadia）深水港项目，因该国寻求在索纳迪亚附近建设由日本提供融资的另一个项目。
这可能将是中国“一带一路”计划遭遇的挫折。
Mustafa Kamal称，孟加拉国已通过由日本提供融资在玛塔巴瑞（Matarbari）建设港口的提议。玛塔巴瑞距离索纳迪亚约25公里。中国此前提出为孟加拉国在索纳迪亚打造该国首个深水港。
他对路透称，日本国际协力机构（JICA）已提议以优厚条款提供80%的融资，在玛塔巴瑞建设四个各600兆瓦（MW）的火力发电厂，以及一个港口综合设施。
该方案促使孟加拉国评估究竟是否还需要索纳迪亚项目。
“玛塔巴瑞项目设计全面，将拥有发电厂、一个液化天然气接收站和一个港口，”他在电话采访中表示。
“玛塔巴瑞项目足够，我们可能必须放弃其他港口项目，”他说道，并称孟加拉国政府仍在评估各方案。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM