版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 4月 26日 星期五 14:55 BJT

孟加拉国大楼倒塌已致273人死亡 员工要求严惩厂主

孟加拉国官员周四表示，日前倒塌的一座八层大楼尽管在事故发生前已有安全警示，但员工还是被要求继续工作。周五该事故死亡人数已上升至273，被困于废墟中的人数未知，目前已有逾千人受伤。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐