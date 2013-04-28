孟加拉国大楼倒塌遇难者升至352人 四人被逮捕

孟加拉倒塌大楼中制衣厂的老板及大楼建设相关的两名工程师周六被捕，这起事故的死亡人数已上升至352人，愤怒的员工走上首都达卡街头抗议。警方表示，仍有可能多达900人失踪。这幢大楼的所有者依然在逃，警方称为迫使其自首，已将其两名亲属拘捕。路透