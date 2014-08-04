孟加拉国一艘载有约200人的渡轮倾覆 半数乘客获救

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透达卡8月4日 （记者 Serajul Quadir） - 据孟加拉国官员称，该国一艘载有约200名乘客的渡轮周一在达卡西南大约30公里处的帕德玛河倾覆，半数乘客已获救。
Munshiganj区官员Mohammad Saiful Hasan Badal称，倾覆的渡轮为MV Pinak-6，已有约100名乘客获救，目前尚无死亡报告。
孟加拉内陆运输部、消防队及该国军方均已派出人员进行救援。
“（渡轮上）大多数是庆祝完开斋节后返回城里的乘客，”Saiful对路透说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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