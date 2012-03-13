版本:
中国
时事要闻 | 2012年 3月 13日 星期二 14:50 BJT

孟加拉渡船被撞沉没 150余乘客失踪

路透达卡3月13日电---据孟加拉警方和目击者称，一艘载有250余名乘客的渡船周二在该国南部一处河域被一艘货轮撞击而沉没，导致至少150人失踪。

事故发生在首都达卡以南约50公里处的蒙希甘杰县（Munshiganj）境内的梅克纳河（Meghna）。

该县副县长Mohammad Azizul Alam称，这艘MV Shariatpur-1渡船驶往达卡，周二清晨被一艘运油货轮撞到。

至少有50人从沉船中逃生游到岸上，搜救其他乘客的工作仍在进行。

渡船事故在孟加拉国屡见不鲜，每年都会有人因此丧生。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐