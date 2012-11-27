孟加拉数千工人抗议制衣厂火灾

路透达卡/芝加哥11月26日电（记者 Serajul Quadir/Jessica Wohl）---数千名愤怒的纺织工人周一在达卡郊外进行示威，因周末一家制衣厂发生火灾，导致100多人丧生。这是该国历史上伤亡最惨重的工厂火灾。

全球零售商从孟加拉采购衣服，因当地人力成本较低，一些工人每个月只能拿到37美元工资。劳工权益组织已呼吁国际知名公司实施火灾安全项目。

沃尔玛(WMT.N)称，其中一家供应商在未获授权的情况下将采购转包给这家工厂，将不再与这家供应商合作。Gap(GPS.N)和耐克(NKE.N)等零售商也迅速否认与该工厂有任何关系。

来自Tazreen Fashions的工人和当地居民封锁了道路，并迫使当地其他工厂暂时关门，他们要求火灾责任人受到惩罚。

“我找不到母亲了。我要求正义，我要求工厂所有者被逮捕，”工人Shahida说道。

警方和官员们称，这个九层建筑的出口狭窄导致工人被困在里面，111人死亡，超过150人受伤。

“这次火灾的发生是持续漠视工人安全和福利的结果。每当火灾或事故发生，政府就会进行调查，当局和工厂所有者赔些钱并承诺提高安全标准和工作环境。但是他们从来没实施过，”孟加拉服装工人联合会（National Garment Workers Federation）总裁Amirul Haque Amin指出。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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