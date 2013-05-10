孟加拉国工厂火灾致八人死亡 大楼倒塌遇难人数升至912

(本文由路透中文网编译提供)

路透达卡5月9日 - 孟加拉国警方和行业协会官员周四称，达卡郊外Mirpur工业区内一家服装厂发生火灾，已导致八人丧生。而两周前该国一栋大楼倒塌导致的死亡人数已攀升至超过900。

“我们不清楚意外是如何发生的，但正在努力查找原因，”孟加拉国成衣制造商与出口商协会(BGMEA)主席Mohammad Atiqul Islam告诉路透。

救援人员仍在Rana Plaza大楼倒塌事故现场展开工作，协调行动的军方指挥室发言人周四称，确认死亡的人数达到了912。

约2,500人从倒塌的大楼中获救，其中很多人受伤，但仍有多少人失踪没有官方估计数字。

上述火灾发生在一栋11层大楼内，该工厂隶属于大型服装出口商Tung Hai Group。

“工厂被关闭，所有工人一小时前都已经离开建筑物，”消防官员Bhazan Sarker指出。(完)