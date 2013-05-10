孟加拉国工厂火灾致八人死亡 大楼倒塌遇难人数升至912

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透达卡5月9日 - 孟加拉国警方和行业协会官员周四称，达卡郊外Mirpur工业区内一家服装厂发生火灾，已导致八人丧生。而两周前该国一栋大楼倒塌导致的死亡人数已攀升至超过900。
“我们不清楚意外是如何发生的，但正在努力查找原因，”孟加拉国成衣制造商与出口商协会(BGMEA)主席Mohammad Atiqul Islam告诉路透。
救援人员仍在Rana Plaza大楼倒塌事故现场展开工作，协调行动的军方指挥室发言人周四称，确认死亡的人数达到了912。
约2,500人从倒塌的大楼中获救，其中很多人受伤，但仍有多少人失踪没有官方估计数字。
上述火灾发生在一栋11层大楼内，该工厂隶属于大型服装出口商Tung Hai Group。
“工厂被关闭，所有工人一小时前都已经离开建筑物，”消防官员Bhazan Sarker指出。(完)
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。