朝鲜外交官因走私黄金遭孟加拉国驱逐

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
(本文由路透中文网编译提供)
路透达卡3月9日 - 孟加拉国政府官员称，该国驱逐了朝鲜高级外交官孙荣南（Son Young Nam），此人之前因走私价值140万美元的黄金而被扣。
孟加拉国海关工作人员发现朝鲜驻达卡大使馆第一秘书孙荣南上周五试图向该国境内走私27公斤黄金。
根据外交礼仪，孙荣南已被释放，但孟加拉国要求朝鲜撤回此人。
“我们建议（朝鲜驻孟加拉国）大使在朝鲜起诉孙荣南，并且向我方通报针对其行动的进展情况，”孟加拉国外交大臣Mohammad Shahidul Haque说。
“我方对他（大使）称，如果今后发现任何大使馆官员参与任何犯罪活动，我国政府将会采取严厉行动，”Haque对路透说。
Haque称，近月来黄金走私活动增加，但外交官参与此类走私活动尚属首例。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。