朝鲜外交官因走私黄金遭孟加拉国驱逐

(本文由路透中文网编译提供)

路透达卡3月9日 - 孟加拉国政府官员称，该国驱逐了朝鲜高级外交官孙荣南（Son Young Nam），此人之前因走私价值140万美元的黄金而被扣。

孟加拉国海关工作人员发现朝鲜驻达卡大使馆第一秘书孙荣南上周五试图向该国境内走私27公斤黄金。

根据外交礼仪，孙荣南已被释放，但孟加拉国要求朝鲜撤回此人。

“我们建议（朝鲜驻孟加拉国）大使在朝鲜起诉孙荣南，并且向我方通报针对其行动的进展情况，”孟加拉国外交大臣Mohammad Shahidul Haque说。

“我方对他（大使）称，如果今后发现任何大使馆官员参与任何犯罪活动，我国政府将会采取严厉行动，”Haque对路透说。

Haque称，近月来黄金走私活动增加，但外交官参与此类走私活动尚属首例。(完)