美国呼吁服装买家勿放弃孟加拉国

路透达卡5月27日（记者 Ruma Paul/Serajul Quadir） - 美国负责政治事务的副国务卿谢尔曼（Wendy R. Sherman）周一称，在确保孟加拉国服装工人安全方面，国际服装买家、尤其是美国的服装买家扮演着至关重要的角色。

孟加拉国工厂致命事故频发，上月发生的内有制衣厂的大楼倒塌事故造成1,130人死亡，这已经引起全球关注该国服装行业的安全问题。

“在劳工问题上，买家绝对扮演着至关重要的角色，而且责无旁贷，”谢尔曼在孟加拉国首都达卡召开新闻发布会时说道。

面对4月24日达卡郊区发生的拉那大楼(Rana Plaza)倒塌事故，西方零售商及各种品牌正在评估孟加拉国数以千计服装厂的安全风险。

谢尔曼称，外国公司不应该放弃孟加拉国。

“我们希望国际投资者不要放弃孟加拉国，因为解决问题的方案是改革，而非撤离，”她说道。

谢尔曼称，美国正在与从孟加拉国工厂采购服装的本国企业合作，以确保他们支持对孟加拉国的服装行业进行更好的安全检查。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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