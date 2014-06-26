美银将在遗留资产和服务部门裁员540人

路透6月25日 - 美国银行(BAC.N)准备在亏损的遗留资产和服务部门裁员540人。该部门负责处理拖欠的抵押贷款。

美银发言人Dan Frahm向路透称，此次裁员涉及该部门在北卡罗来纳州夏洛特办事处约60%的人力。办事处提前60天获得了通知。

发言人表示，这些雇员可以选择申请美银的其它工作岗位，例如在夏洛特呼叫中心的150个职位，以及位于该市的另外250个职位。

Charlotte Observer最先报导了裁员消息。(完)

(编译 许娜；审校 王兴亚)

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