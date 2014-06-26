美银将在遗留资产和服务部门裁员540人

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透6月25日 - 美国银行(BAC.N)准备在亏损的遗留资产和服务部门裁员540人。该部门负责处理拖欠的抵押贷款。
美银发言人Dan Frahm向路透称，此次裁员涉及该部门在北卡罗来纳州夏洛特办事处约60%的人力。办事处提前60天获得了通知。
发言人表示，这些雇员可以选择申请美银的其它工作岗位，例如在夏洛特呼叫中心的150个职位，以及位于该市的另外250个职位。
Charlotte Observer最先报导了裁员消息。(完)
(编译 许娜；审校 王兴亚)
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