美银将支付逾165亿美元了结抵押支持债券相关调查--消息

路透华盛顿8月20日 - 消息人士透露，美国银行(BAC.N)预计将支付逾165亿美元了结对美银及旗下部门在金融危机之前出售的抵押贷款支持证券的调查，可能最早在周四宣布。

该行正在与美国司法部敲定协议的最终细节，可能将支付约90亿美元现金，并以其他方式帮助陷入困境的房主。

美银此次付出165亿美元的代价，将是一系列银行违规案中最高的罚款，包括违反美国制裁法案和不当销售抵押支持证券。

美银执行长莫尼汉(Brian Moynihan)和美国司法部长霍尔德(Eric Holder)本月初通电话后，双方在原则上达成协议。

消息人士称，对美林销售的证券进行调查推动了有关磋商。美国银行在2008年金融危机高峰时收购了美林。

司法部和美国银行的代表均未予置评。(完)

(翻译 张荻；审校 徐文焰)

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