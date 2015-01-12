国际级银行陆续退出亚洲债券市场--研究

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透香港1月12日 - 研究机构Greenwich Associates周一表示，由于受到越来越严格的资本规定及营收下滑打击，部分国际银行于2014年撤出亚洲本币债券市场，这为本地运营商创造新的商机。
“从交易商的观点来看，在亚洲本地货币债券市场维持营运的成本极高，且需密集投入资本，”Greenwich Associates驻新加坡顾问Abhi Shroff表示。
Greenwich称，国际级金融机构撤出，为本地银行业者创造了商机，例如韩国的KDB大宇证券及友利投资证券、中国的中国工商银行、中国银行及中信证券、印度的ICICI Securities及Axis Bank、以及马来西亚的联昌国际集团(CIMB)及马来亚银行等。
大型国际级银行持续退出亚币计价债券市场，因他们在成本上无法与本地业者竞争，尤其是当营收开始放缓的时候。
“没有任何一家大型全球性银行在当前增聘雇员，他们对于所经营的固定收益、商品和外汇业务都进行了长时间的严格检视。”一位独立的固定收益信贷分析师说道。
苏格兰皇家银行也计划退出亚洲市场，成为最新一家宣布高调退出的业者。近些年来，瑞银一直在大步撤出亚洲固定收益市场，巴克莱资本国际则裁减了员工数量。
海外的中长期大户投资者也从亚洲本币债券市场撤出，在他们的投资组合中，持有的亚洲本地债券的比例不断下降。根据法国巴黎银行的数据，马来西亚和菲律宾债市遭遇到最大的撤资。
但并不是所有的全球性大银行都在逃离。在目前的亚洲市场（除了日本、澳洲和新西兰），汇丰拥有在该地区最大的固定收益业务，占据11%的市场份额。花旗紧随其后，市占率达到8.8%。德意志银行的占有率为7.4%。（完）
(编译 张明钧/高琦; 审校 王丽鑫/艾茂林)
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