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国际财经 | 2015年 3月 25日 星期三 16:01 BJT

亚洲开发银行总裁称可与中国牵头的亚投行进行融资合作

路透东京3月25日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，如果能够达到亚行的贷款标准，该行可以与中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)进行融资合作。

中尾武彦在东京的记者会上称，一名中国官员对他称，AIIB不会与亚行进行竞争，而是进行合作。

亚行称该行在与AIIB磋商合作事宜。AIIB的资金规模为500亿美元，多数由中国提供，该行被部份人士视为亚行和其他传统国际金融机构的对手。

中尾武彦曾担任日本财务副大臣，主管国际事务。(完)

(编译 李春喜 审校 龚芳)

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