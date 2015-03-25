亚洲开发银行总裁称可与中国牵头的亚投行进行融资合作

2016年俄罗斯首次取代沙特成为中国最大原油供应国
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
路透东京3月25日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，如果能够达到亚行的贷款标准，该行可以与中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)进行融资合作。
中尾武彦在东京的记者会上称，一名中国官员对他称，AIIB不会与亚行进行竞争，而是进行合作。
亚行称该行在与AIIB磋商合作事宜。AIIB的资金规模为500亿美元，多数由中国提供，该行被部份人士视为亚行和其他传统国际金融机构的对手。
中尾武彦曾担任日本财务副大臣，主管国际事务。(完)
(编译 李春喜 审校 龚芳)
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路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透东京1月23日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他相信美国总统特朗普明白自由贸易的价值，他将继续为达成多边贸易协定而努力。对于该协定，特朗普政府表示将要退出。