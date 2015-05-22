亚投行希望在年底前开始运行（更新版）

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡/新德里5月22日 - 中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)周五表示，预期在今年年底前开始运行。此前，亚投行的意向创始成员国在新加坡召开了三天会议。
亚投行表示，这次会议确定了《亚投行章程》，并商定将于今年6月底在北京举行《亚投行章程》签署仪式。
参加会议的代表稍早表示，中国可能在亚投行中占25-30%的股份，印度是第二大股东。
一名亚洲国家的代表对路透表示，中国的股份将不会超过30%。另外一名代表称，印度的股份可能介于10%和15%之间。两名代表都要求匿名。
亚洲国家料总共拥有72-75%的股份，其余的股份由欧洲和其他地区的国家拥有。
第三名代表称，每个国家的代表都将把提议带回本国政府进行最后的审议。
有些人对亚投行开始运作的时间表持有疑问，因为每个成员国都需要获得本国内阁和立法机构批准。
“明年初能否开始运作是不确定的，”一名代表匿名指出。“中国希望各成员国能在年底前获得批准，从明年开始运营。但考虑到各国的政治局势，我怀疑能否做得到。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
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