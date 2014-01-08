资产余额达1.6万亿的银行应披露全球系统重要性评估指标--银监会

路透北京1月8日 -中国银监会要求，上一年年末调整后的表内外资产余额为1.6万亿元人民币以上，或者上一年度被认定为全球系统重要性银行的商业银行，应当披露全球系统重要性评估指标相关信息。

周三刊登在银监会网站上的新闻稿称，应当披露的全球系统重要性评估指标包括调整后的表内外资产余额、金融机构间资产、金融机构间负债、发行证券和其他融资工具、通过支付系统或代理行结算的支付额、托管资产、有价证券承销额、场外衍生产品名义本金、交易类和可供出售证券、第三层次资产、跨境债权和跨境负债共12个指标。

“中国商业银行规模持续增长，关联度和复杂性不断增加，有必要对系统重要性较高的银行提出更高的监管要求。”银监会称。

新闻稿表示，要求资产规模达到一定水平以上的商业银行披露其表内外资产规模、关联度和复杂性等相关信息，有利于促进银行改进内部管理信息系统和管理水平，增加透明度，加强市场约束。同时，也有利于持续分析和监测相关指标及其变化情况，加强系统性风险的分析、监测与防范。

银监会要求，信息披露银行应当原则上于每个会计年度终了后的四个月内，在银行网站或年度报告披露相关信息，披露时间不得晚于每年7月31日。

以资产计全球第一大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)已经入选全球系统重要性金融机构名单。根据中国A股上市银行2013年三季度报表披露的数据，除南京银行(601009.SS)和宁波银行(002142.SZ)等城市商业银行外，其他各家银行表内外资产余额均在1.6万亿元人民币以上，亦属于信息披露银行。（完）

(发稿 谢衡; 审校)

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