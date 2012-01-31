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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 31日 星期二 09:23 BJT

中国去年末银行业总资产增18.3%

中国银行业监督管理委员会公布数据显示，截至2011年末银行业金融机构总资产为111.5万亿元人民币，同比增长18.3%。该增幅较去年10月份的低谷水平有所回升。刊登银监会网站上的数据并显示，去年末银行业金融机构总负债为104.3万亿元，同比增长18%。路透

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