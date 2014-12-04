澳大利亚西太平洋银行设上海自贸区支行 寻求人民币国际化商机

路透上海12月4日 - 澳大利亚大型商业银行--西太平洋银行（Westpac)(WBC.AX)上海自贸区支行周三正式开业，这将令该行能够更好地抓住中国经济和金融市场自由化进程带来的机遇，尤其是未来离岸人民币市场快速成长的机会。

西太平洋银行的上海自贸区支行，将与其上海和北京的分行一起，进一步扩充该行在中国提供的服务，包括贸易融资、商品融资、债务资本市场、衍生品及外汇等。

该行国际业务部总裁Bala Swaminathan在周四的新闻会上表示，“我们预计以人民币计价的贸易量和金融活动将持续增加，且这类活动越来越多地将发生在上海自贸区和悉尼。”

他说，在中国与澳大利亚有业务往来的客户将能享受在这两地使用人民币直接交易的便利，尤其是流动性增加会促成更多的融资和对冲活动。

以西太平洋银行为例，两年前该行业务量中约5%以人民币结算，目前该比例已上升至35%。Bala预计，随着中澳之间进出口贸易和投资的增加，人民币结算比例将不断增加。

该行的一份专项报告预期，为促进中国人民币自由化进程，2020年前中国将会取得一系列进展，包括资本帐户开放、利率自由化、在岸和离岸人民币市场的融合、人民币取得与其他全球性货币对等地位、人民币作为国际储备货币和中国主权债券成为全球外汇储备的重要组成部分。

上月，中国与澳大利亚签署自由贸易协定，该协定旨在开放中国对澳洲农产品出口商和服务业的市场，同时放宽中国对澳洲的投资限制。中国已经是澳洲最大的贸易伙伴，2013年双边贸易额约为1,500亿澳元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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