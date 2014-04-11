银行主动下调利率的可能性不大 视基准而动的惯性难改--交银国际

路透北京4月11日 -交银国际(香港)周五发布报告指出，当前经济陷入较低水平，而市场平均贷款利率较高，为实体经济“减负”降息当是正常选项。但商业银行视基准存贷款利率而动的市场惯性似乎难以改变，主动下调利率的可能性似乎不大。

因此，报告指出，央行仍将在经济低迷时不得不出面下调基准存贷款利率。尽管根据最新的利率浮动政策，央行可以不调低各期限存贷款的基准利率，而由商业银行来主动调低。

“银行是否过多侵占了实体经济的利润，看的是终端的贷款利率，而非利差。...贷款利率居高不下则会加剧经济困局。”报告称。

目前15家已披露2013年报上市银行的平均贷款利率处于2005年以来的较高水平，约为6.63%，接近2012年的次高位水平(约为6.77%)，2005年以来的最高贷款利率为2008年的7.25%。

报告认为，如果觉得当下经济可以承受当前利率，银行的高利差应该得到缩减的话，应该通过加大市场进入鼓励竞争来解决，如果竞争格局难有大变，还是要小心终端贷款利率升对经济的冲击及追求高风险的再泡沫可能。

报告并称，如果认为短期扭转经济低迷趋势更重要，维护金融业整体稳健比加大竞争更重要，那么，通过央行下调基准利率，比加大竞争压力迫使商业银行下调贷款利率更现实。（完）

(整理 李贺)

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