全球大型银行提早达成巴塞尔最新资本要求规定

路透伦敦3月6日 -全球银行监管机构周四表示，全球大型银行已增加大多数所需的资本以完全符合新的偿债能力规定，较2019年的截止日期早了五年的时间。

市场和监管压力促使银行提早行动来增加资本缓冲，以打消对其体质的疑虑，特别是欧洲的银行提高了资本，以确保今年能够通过资产评估和压力测试。

由近30个国家监管单位所组成的巴塞尔委员会表示，全球前102大银行在2013年6月时合计短少资本575亿美元，较2012年底时短少1,150亿美元减半。

该委员会回应2007-09年金融危机所推出的最新且更为严苛的资本规定，即巴塞尔协定III，正分阶段实施，银行必须在2019年初全面符合规范。

102家大型银行在截至2013年6月30日的年度总税后获利为4,560亿欧元，相比之下，短少的资本算来不多。

衡量银行资本缓冲的主要指标--核心资本率，根据巴塞尔委员会的调查，前102家银行平均为9.5%。

根据巴塞尔III，在2019年开始所有银行的核心资本比率为7%，最大几家银行的额外缓冲最高需达2.5%。

委员会在声明稿中表示，第二级的125家银行，合计短少277亿欧元，较2012年底增加了21亿美元。

在6月底时其平均核心资本比率为9.1%。

巴塞尔协定另有新的规定，要求银行业者另外持有现金和债券作为缓冲，即所谓的流动性覆盖率(LCR)，以协助银行业者度过短期的融资危机。

这将在2015年和2019年初分阶段实施。

巴塞尔委员会表示，在去年6月底时大型银行的平均LCR为114%，低于六个月前的119%。

这意味着，银行业者的LCR已高于要求。

英国已告知银行业者，它们可以缩减其过多的流动性缓冲，前提是它们必须把这笔资金透过向小型企业放款的方式来协助经济成长。(完)

(编译 戴素萍 审校 王冠中)

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