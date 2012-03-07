北京银行盼释放银行放贷空间--报载

路透上海3月7日电---中国证券报周三援引北京银行股份有限公司(601169.SS)董事长闫冰竹称,当前市场流动性仍偏紧,为释放商业银行的放贷空间,存款准备金率有必要加大下调的力度和频率.

北京银行今日并公告称,北银消费金融有限公司与西班牙桑坦德消费金融公司达成初步合作意向,後者拟初步意向投资3.06亿元人民币入资北银消费,占出资後北银消费股权比例的20%.

"目前通胀水平已现拐点,但由於经济回落的幅度加大,有必要适度增加信贷投放支持实体经济,"闫冰竹说.

他并进一步称,应根据经济热度和宏观调整需要,动态调整差别准备金系数,保持银行信贷投放总额度.此前中国央行2月已经宣布年内首次调降存准率.

闫冰竹指出,中国版巴塞尔III协议在约束银行放贷、防范经营风险的同时,也压缩了资本补充渠道、增加了市场融资成本,而中小银行作为银行体系中的中小企业,资本补充压力和资本补充难度将进一步加大.

他透露,北京银行定向增发再融资不超过118亿元的计划,有望在一季度适当时机完成;另外该行目前地方融资平台贷款现金流覆盖比例达97%,没有展期、延期与不良产生.

监管重重约束,令中国银行业普遍面临资本金压力.昨日兴业银行(601166.SS)宣布定向非公开发行A股,募资至多263.8亿元,全部用於补充核心资本.

而最新执掌银监会的主席尚福林亦最新表态,已对拟实施的资本新规按实际情况进行技术性调整.业内普遍预期修改後的监管指标将温和不少.

桑坦德消费金融是西班牙桑坦德银行(SAN.MC)的子公司,是该银行的主要消费金融机构,主营业务包括汽车融资、个人贷款、信用卡业务、融资租赁等服务.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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