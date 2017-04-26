北京银行拟向ING等七家机构定增股份 计划募集至多239.8亿元

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行(601169.SS)周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
公告显示，除ING以外，第三大股东北京市国有资产经营公司、第四大股东北京能源集团以及小股东北京联东投资（集团）公司、阳光人寿和阳光产险、三峡集团将参与定向增发。本次拟发行不超过24.125亿股，其中ING拟认购至多2.21亿股；京能集团和阳光人寿分别认购至多7.41亿股和6亿股。
ING Bank N.V.是荷兰国际集团(INGA.AS)的全资子公司。
本次增发的发行价格将会二选一，即发行期首日前20个交易日的交易均价的90%与发行前最近一期末净资产值中的较高者。
截至2016年底，北京银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.26%、9.44%和12.20%。该行称，随着公司各项业务的持续稳定发展和资产规模的逐步扩张，如果不能及时有效地补充资本，该行的资本充足率将无法满足业务正常发展的需要。
北京银行自4月14日起停牌，因筹划定向增发事项，停牌前收报9.52元。公司股票将于周三起复牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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