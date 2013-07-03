《美国金融焦点》美联储批准巴塞尔III协议，并承诺对华尔街出台严厉新规

投行观点：F5 Networks评级从持有下调至卖出--德意志银行
Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。
争论大多集中在杠杆率上，其中未计入银行的风险权重。根据巴塞尔协议，杠杆率设定为3%，很多批评人士认为该杠杆率要求毫无进取心。塔鲁洛同意这种看法。
“巴塞尔III协议中的杠杆率似乎设得太低，以至于无法有效地对应全球共识的风险加权资本标准，”他称。
**系统重要性**
美国银行监管机构还在制定规定，以防范短期融资市场风险，管理联合股权(combined equity)和长期债务，以及对可能威胁整个金融体系的银行提高资本充足率要求。
和美联储一起提出巴塞尔规则的另外两家美国银行监管机构--美国通货监理局(OCC)和美国联邦存款保险公司(FDIC)也必须批准该协议。
在美联储的最终规定中，对巴塞尔协议的引入时间表，以及银行需要持有的最低资本占总资本比例，均未较最初提案作出重大修改。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。
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