《美国金融焦点》美联储批准巴塞尔III协议，并承诺对华尔街出台严厉新规

争论大多集中在杠杆率上，其中未计入银行的风险权重。根据巴塞尔协议，杠杆率设定为3%，很多批评人士认为该杠杆率要求毫无进取心。塔鲁洛同意这种看法。

“巴塞尔III协议中的杠杆率似乎设得太低，以至于无法有效地对应全球共识的风险加权资本标准，”他称。

**系统重要性**

美国银行监管机构还在制定规定，以防范短期融资市场风险，管理联合股权(combined equity)和长期债务，以及对可能威胁整个金融体系的银行提高资本充足率要求。

和美联储一起提出巴塞尔规则的另外两家美国银行监管机构--美国通货监理局(OCC)和美国联邦存款保险公司(FDIC)也必须批准该协议。