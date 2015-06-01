中国央行近期针对特定银行进行PSL操作 利率调降至3.1%--消息（更新版）

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路透上海6月1日 - 两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL(抵押补充贷款)操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。

有市场人士指出，是次PSL操作不仅仅只针对国开行，此前提出申请的政策性银行及大行也可能包括在内，同时亦有业内人士建议也应适当降低MLF(常备借贷便利)操作利率。

消息人士暂未透露具体操作规模。分析人士认为，在近期银行间资金面较为充裕背景下，市场短期资金淤积，这或是央行近期“收短钱，放长钱”扭曲操作思路具体体现。

“5月份做的，提供基础货币啊，也可以说是针对特定银行的再贷款，以鼓励信贷投放。”一位了解情况的消息人士称。路透已就此联络央行，但暂未获其回复。

对此，民生证券固定收益团队分析指出，外汇占款收缩，基础缺口亟需补充；PSL属长线资金，可以补充外汇占款留下的基础货币缺口，还可降低特定领域，比如过去经济发展薄弱环节的融资成本。

他们并认为，此前央行定向正回购并非货币政策转向，PSL开启扭曲版操作序曲。定向正回购是因为部分机构超储太高，主动向央行申请。央行收短放长，优化银行负债结构，存量上对接债务置换，增量上对接基建稳增长。

“短期资金利率基本满意，但是对中长期信贷投放不满意，所以收一收短期，通过PSL鼓励中长期信贷投放，”国海证券固定收益分析师范小阳亦指出。

两位消息人士上周对路透表示，央行近期向部分机构进行了定向正回购，期限包括七天、14天和28天；价格方面，则以市场利率定价。他们并未透露定向正回购的具体规模，仅表示部分大行因资金过多，而又无法提前归还中期借贷便利(MLF)，所以转而向央行申请进行正回购，以释放过多资金。按此估算，总的操作量应该逾千亿元人民币。

**对债市短期走势有望形成利好**

对债券市场影响而言，在地方债密集供给时期，且第二批地方债务置换亦箭在弦上，央行此举操作或有望缓解短期现券偏空情绪，但中长期而言影响仍有待进一步观察。

民生证券认为，收短放长的扭曲操作最终会使收益率曲线走向牛平，看好国开长端30-40BP(基点)下降空间。

范小阳则认为，除非投放规模超过3万亿，不然很难改变债券净供给压力大的局面，所以这次PSL对于短期市场情绪有个缓解，但是很难从根本上改变基础货币投放不足以支持债券发行的情况。

据国内媒体此前报道，国开行于去年8月获得PSL额度1万亿元，当年利率定为4.5%。按照央行要求，该笔贷款期限三年，采取“一次到账、按年支取”方式，利率每年调整一次。

另据中国央行今年一季度货币政策执行报告，一季度对国家开发银行拨付抵押补充贷款资金1,318亿元，累计拨付5,149亿元。

中国央行去年创设新的基础货币投放工具--抵押补充贷款(PSL)，其目标是借其利率水平来引导中期政策利率，以实现央行在短期利率控制之外，对中长期利率水平的引导和掌控。

除去PSL中长期工具外，央行还包括SLO、常备借贷便利(SLF)，中期借贷便利(MLF)等短期工具;据央行公告，今年4月通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币650亿元人民币，期末余额10,795亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。(完)

(发稿 路透中文新闻部)

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