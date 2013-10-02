恒生银行上调中国今年GDP增长预测至7.7%

路透香港10月2日 - 恒生银行(0011.HK)周三发表研究报告，因环球经济形势好转及内地政府致力促进经济增长，将中国2013年国内生产总值（GDP）预测由原来的7.5%上调至7.7%；并预期第四季中国的财政政策将更宽松。

此外，该行亦将中国今年消费物价通胀预测由原先估计的2.8%调降至2.6%，因非食品通胀升幅温和及环球商品价格下降。

恒生银行最新一期《中国经济脉搏》报告称，8月份数据显示内地经济状况持续改善，预期GDP增长将由上半年的7.6%加快至第三季的7.9%。

报告并相信中国的经济增长动力可持续至第四季，因领先经济指标显示经济将进一步增长，汇丰中国制造业采购经理指数亦由8月份的50.1升至9月份50.2，为近五个月以来最高。

其次是因预期中国财政政策于第四季或更为宽松。今年财政预算赤字为1.2万亿人民币，相当于GDP约2%，高于2012年实际财政赤字8,500亿元或GDP的1.5%。由于今年首八个月财政盈余为1.04万亿元，这意味若要达到预算的目标，则今年余下时间财政政策将更为宽松。

再者，内地将维持适度宽松货币政策支持增长；而环球形势逐渐好转将有助出口增长加快。因此该行上调中国今年全年的GDP增长预测至7.7%。

报告称，近期内地领导似乎已就进一步改革社会、经济及政治体制，维持社会和谐发展、保持经济增长及维持政治局势稳定达成共识。去年中成立的前海深港现代服务业合作区及近期的上海自由贸易区足以证明当局进一步推行改革的决心。

报告还表示，应密切关注于11月召开的中共三中全会，其中改革或是该会的重点议题。三项改革将会成为主要焦点：(一)进一步实施金融改革，包括人民币国际化、利率市场化及发展资本市场； (二)放宽独生子女政策以提高长期增长潜力及降低养老金赤字；及(三)农村土地私有化以加快城镇化进程及缩窄城乡差距。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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