市场热谈：中国大额存单试点银行已上报方案 首批最快6月面世

2013年11月5日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

路透北京6月3日（作者 李铮） - 中国利率市场化朝向“最后一公里”再迈出一大步，大额存单(CD)的正式推出将为最终放开存款利率铺平道路。而有望参与试点的银行目前已经上报方案，首批CD最快本月就会成行。

分析人士认为，大额存单虽对银行理财产品形成部分替代，但商业银行目前定价行为已趋理性，CD推出后对存款和存款利率影响有限，不会形成明显冲击。

一位参与办法修订的权威人士指出，银行可以通过自有渠道和第三方平台发行CD，不过央行没有明确自有渠道发行的CD提前支取的利率计算方式，试点银行各自上报方案形成参考。

“银行自有渠道发行是不允许流通转让，只可以提前支取。整体上利率和目前理财产品相当，允许转让和提前支取的，利率会更低些。”该权威人士称。

有望首批参与CD试点的一银行高管透露，该行已在5月初上报了具体的发行方案和计划，在提前支取利率上，应该是各家银行自己规定，最终还需央行把关。

而据熟悉情况的人士透露，最快本月，自律机制九家核心成员包括工行(601398.SS)、农行(601288.SS)、中行(601988.SS)、建行(601939.SS)、交行(601328.SS)、中信银行(601998.SS)、招行(600036.SS)、兴业银行(601166.SS)、浦发银行(600000.SS)有望同步发行首批CD。

“6月30号年中考核时点了，央行推得比较快，也许是有考虑的。”该人士称。

中国央行周二发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人则不低于1,000万元。大额存单的发行主体为银行业存款类金融机构，而大额存单推出初期将首先在自律机制核心成员范围内试点发行，有序扩大发行人范围。

中国银监会于去年6月对商业银行存贷比监管计算口径作出调整，其中，银行对企业、个人发行的大额可转让存单，计入存贷比分母（存款）计算口径。

**CD对存款成本影响有限**

出于对大额存单定价过高的担忧，央行规定，大额存单推出初期，将首先在自律机制核心成员范围内试点发行，同时要发挥市场利率定价自律机制的作用。

不过，有城商行行长指出，在央行扩大存款利率浮动区间上限至1.5倍后，商业银行的两年和三年定期存款利率都只是在基准利率基础上略有上浮，幅度约10-20%，这比以前扩大到1.1倍和1.3倍时上浮到顶有明显的进步，说明银行已开始更多依据市场情况对存款进行理性定价。

“CD利率肯定不会明显偏离目前的市场环境，何况央行还要求小范围试点，初期对存款和存款利率没有影响，未来影响也有限，并不会形成明显冲击。央行会指导，各家银行也要考虑资金成本的。”该行长称。

江苏一家银行金融市场部主管持类似观点。他坦言，“在报送额度上，可能各家并不会报的特别大一开始，或者发行量并不会特别大。各家行也会基于自身成本的考虑，就是利润压力摆在那，银行不愿意负债成本那么高。”

前述试点银行高管也谈到，银行运用大额存单带来的资金，盈利能力有限，而其参考就是现在银行理财产品的收益率。

交银国际报告指出，预计大额存单对整体存款成本不会有明显冲击，发行速度应较为平稳。大额存单推出进一步丰富了银行主动负债工具，在存贷比的压力下，预计部分银行有发行中短期大额存单的意愿，存贷比低的银行出于满足客户需求的角度也有发行大额存单的需要。

报告并称，能够购买大额存单的存款只占整体存款的一小部分,目前已经实现利率市场化的替代性产品市场，如理财产品和货币市场基金，规模已较为庞大，而且随着存贷比监管的放松，以及银行其他主动负债来源的多元化，银行可选工具也越来越多，应不会产生银行一窝蜂而上的情况。

大额存单发行料对资金相对不宽裕的地方商业银行更有吸引力。浙江一家地方商业银行的高管就表示，“3月开始存款就明显下降，日子越来越难过了，对我们来说肯定是好事，增加了资金渠道，我们本来负债成本就比大行高，贷款利率相对也更高，所以资金成本承受能力要大些。”

**利率料靠近银行理财，替代部分理财产品**

在CD利率定价上，市场普遍预计，理财产品收益率会是参考指标。华创证券债券分析师屈庆认为，试点初期，CD利率更靠近理财利率仍是大概率事件：一方面理财利率仍是刚性兑付的，已变成实质上的无风险收益，“现在要吸引大额存款客户的注意力，自然CD的利率不能低于理财太多。”

另外，CD试点初期流动性可能并不高，因此流动性溢价并不高，也对降低CD利率的作用不大。

根据办法，大额存单发行利率以市场化方式确定；固定利率存单采用票面年化收益率的形式计息，浮动利率存单以上海银行间同业拆借利率（Shibor）为浮动利率基准计息。

央行有关负责人表示，大额存单的推出，有利于有序扩大负债产品市场化定价范围，健全市场化利率形成机制；也有利于进一步锻炼金融机构的自主定价能力，培育企业、个人等零售市场参与者的市场化定价理念。同时，通过规范化、市场化的大额存单逐步替代理财等高利率负债产品，对于促进降低社会融资成本也具有积极意义。

而大额存单会对部分银行中低风险的高端理财产品和货币市场基金产生替代作用，也是业内人士普遍的观点。前述浙江一银行的高管称，“CD利率肯定高于一般定存利率，我们在产品设计上肯定会比照中高端理财产品，视客户需求对不同期限CD进行差异化定价，对于保收益理财的客户，吸引力可能就更大。”

中国银行国际金融研究所副所长宗良指出，投资者会综合考虑产品的流动性、收益率和安全性，比较而言，CD流动性更好，如果CD收益率接近同期的理财产品，就具备可替代性。

国信固收团队的报告也认为，大额可转让存单的推出有助于取代表内、表外理财等高负债工具，将银行负债成本显形化、透明化，这有助于稳定并降低银行负债成本。

实际上，大额存单在中国并非新生事物。早在1986年，交通银行就发行了中国第一张大额存单。但是，由于始终未能形成大额存单的成熟二级市场，从1997年起，央行暂停审批大额存单新发行业务。（完）

(审校 张喜良)

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