银行看好中国经济开发区和海外并购带动的联贷业务

路透香港9月12日电---汤森路透旗下基点报导,参加周三在北京举行亚太贷款市场协会中国贷款会议的多位银行贷款经理表示,中国新规划的经济开发区和中资企业的并购活动,会给在华的中资银行和外资银行带来联贷业务的发展机遇.

参加会议小组会的中资银行和外资银行代表称,深圳前海开发区和甘肃兰州新区等经济开发区建设将需要巨额投资,因此激发巨大的借款需求.

恒生银行企业及商业银行业务总监林燕胜称,前海开发区毗邻深圳市和香港,允许香港银行业者在该地区发放人民币贷款,因而为贷款业务提供了巨大潜力.

中国在6月29日公布支持深圳前海合作区开发开放的总体规划,旨在推动人民币国际化,加深内地与香港的经济联系.

据路透报导,深圳前海开发区将在未来八年得到大力发展,成为离岸人民币业务创新试验区.

报导称,该项目总投资450亿美元以打造"小香港"金融中心,并为香港金融服务、电信和其他领域的企业增添新的发展机遇.

银行人士亦预期,中资企业的海外并购活动亦将带来机会,因随着中国政府鼓励国有和私营企业走出去,中资企业在海外更加雄心勃勃.

"欧债危机为中资企业提供拓展海外业务的好时机,他们需要政策性银行的扶持,也需要海外融资,我们可从中挖掘巨大商机,"苏格兰皇家银行债务资本市场中国区总监钱裕清指出.

根据路透基点数据,中资企业今年已筹集资金逾200亿美元(包括安排中的交易),以支持他们的并购活动.

澳新银行(ANZ)中国区银团贷款业务总监璩东梅指出,中国私有企业也将在未来展现业务潜力."中国贷款额的一半来自私有企业.优质私人信贷也会冒险出海,并拓展海外市场,这是我们未来的机会."

"中资公司的海外并购前景令银行极为鼓舞,但我们需要了解他们会考虑的其他融资渠道,如债券和多边工具,"渣打银行东北亚洲区银团贷款部主管陈德康称.

例如,中国石化在2010年筹借45亿美元双边过桥贷款,以支持其收购加拿大油砂开采商Syncrude Canada的股份.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍

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