上海华瑞银行获准开业 定位服务上海自贸区内小微企业

路透北京1月28日 - 上海银监局周三表示，于近日批准上海华瑞银行开业。这是继深圳前海微众银行后，第二家获批开业的民营银行。

上海银监局新闻稿称，上海华瑞银行注册资本30亿元人民币；经营范围包括吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，以及办理结算和票据等业务。

“上海华瑞银行是一家在上海自贸区内发起设立的民营银行，应以主要服务区内小微企业和社会大众为己任，为探索民营银行经营管理模式作出贡献。”上海银监局相关负责人表示。

中国银监会去年9月再次批准两家民营银行的筹建申请，分别是：均瑶（集团）、美特斯邦威(002269.SZ)为主发起人的上海华瑞银行；以及浙江蚂蚁小微金融服务集团、复星、万向三农集团等为主发起人的浙江网商银行。

银监会此前公布，上海华瑞银行中，上海均瑶（集团）有限公司认购该行总股本30%股份；上海美特斯邦威服饰股份有限公司认购该行总股本15%股份；其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格，由上海银监局按照有关法律法规审核。

根据银监会要求，民营银行筹建工作应自批复之日起6个月内完成，筹建期间不得开展金融业务活动。如未能按期完成筹建，应在筹建期限届满前1个月向银监会提交筹建延期报告。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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