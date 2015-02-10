星展集团第四季中国坏账拨备激增三倍但不为所动

路透新加坡2月10日 - 新加坡星展集团(DBSM.SI)最近一季的中国坏账拨备增加三倍，不过星展淡化了贷款帐务面临的风险，称坏账拨备大增是由于一家铜冶炼商的一笔不良贷款所致。

星展集团称，并不担心中国业务，因为发放的贷款大多为面向银行的贸易融资贷款。不过该行执行长Piyush Gupta警告称，中国打击腐败的行动和某些行业的债务问题可能导致一些出人意料的事情发生。

“很明显，在最近两三个月中...在中国某些行业开始出现紧俏压力和债务违约，”他在业绩简报会后对路透电视表示。

星展集团称，第四季香港以外大中华区的坏账拨备大增至4,000万坡元(3,000万美元)。

汤森路透数据显示，星展集团坏账拨备较上年同期大增40%至2.11亿坡元，为2013年6月止当季以来最高。在新加坡的消费者与中小企业贷款拨备也大幅攀升。

星展集团10月-12月期间净利为8.38亿坡元，低于路透调查六位分析师平均预估的9.31亿坡元。

该公司全年净利上升10%，达到创纪录的40亿坡元。(完)

(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)

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