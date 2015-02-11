中国银行业将发展交易型业务 传统业务风险偏好难提升--BCG

路透北京2月11日 - 波士顿咨询公司(BCG)合伙人何大勇周三表示，未来几年中国银行业会大力发展交易银行业务，而传统贷款业务受到消化历史累计风险影响，风险偏好难以提升。

何大勇在该公司关于银行业战略变革的发布会上指出，交易型业务的利润很好，而且对客户信息收集充分、风险较低；此外，该类业务可以很好的抵抗经济周期带来的波动。

“这个业务未来几年会是所有银行都会去追逐的一项业务，它具有黏性高，收益高，风险低、抗周期的特点。”他表示。

他认为，中国银行业向交易银行转型，要进行战略和人才投入，技术投入是要构建出完善的支付清算网络，或者贸易网络；人才上，要补充销售人才，跟客户进行产品沟通。

何大勇介绍，交易银行业务具体包括：国际结算、供应链融资、支付与现金管理，这几类业务都是银行客户对其对手发生交易时衍生出来的金融需求。

谈及中国银行业风险偏好，他表示，中国经济未来如果持续波动，银行不良贷款压力很大，中国银行业的风险偏好需要做调整；此外，银行还要消化存量累积下来的风险，尤其是2008年后，中国银行体系风险积聚不少。

他判断，中国银行体系消化历史累积风险已经有两三年时间，未来还会再多。未来银行风险偏好的降低，信贷投放上不会再像以前那么冒进，而风险偏好回升需要到实体经济好转以后。

对于信贷资产证券化发展，何大勇表示，资产证券化对银行是一个大的机会，会解决银行资本消耗的问题，也会解决银行发展规模受限的问题，但要注意再证券化的问题，防止整个社会杠杆过高。

中国央行周二公布第四季度货币政策执行报告称，截至去年末，中国金融机构超额准备金率为2.7%，比上年末提高0.4个百分点。

去年末，中国银监会下发文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，将不再进行逐笔审批；又在今年初发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。