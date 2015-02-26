1月末银行业总资产169.68万亿元 同比增长13.9%--中国银监会

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京2月26日 - 中国银监会周四发布银行业监管统计月度指标显示，截至今年1月末，银行业金融机构总资产169.68万亿元人民币，同比增长13.9%；总负债为157.18万亿元，同比增长13.4%。
统计指标显示，商业银行总资产1月末为132.41万亿元，同比增长13.8%；总负债122.57万亿元，同比增长13.2%。
按机构划分，大型商业银行1月末总资产达到68.04万亿元，同比增长8.9%，占银行业金融机构总资产比例40.1%。总负债62.70万亿元，比上年同期增长8.2%，占银行业金融机构比例39.9%。
1月末股份制商业银行总资产为31.71万亿元，同比增长15.6%，占银行业机构总资产比例为18.7%。总负债29.76万亿元，比上年同期增长15.3%。
此前，银监会表示，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。