世行行长金墉对中国参与成立的AIIB表示欢迎

路透东京3月13日 - 世界银行行长金墉周五对中国参与成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)表示欢迎。上日英国成为首个加入该行的西方国家。

金墉在记者会上表示，由于美国今年可能升息，未来一段时间新兴市场和低收入国家的资金流入可能面临更大的挑战。

“仅从需要更多基础设施支出的角度来看，毫无疑问，我们欢迎AIIB的加入。”他说。

AIIB去年在北京成立，被视为是受西方国家主导的世界银行和亚洲开发银行的对手。美国曾经质疑该行在管理、环境和社会保障方面是否能达到高标准。

在金墉发表这番讲话以前，英国已经表示将谋求成为AIIB的创始成员。

“正如英国在刚刚发表的声明中所说的，他们非常明确的表示，将坚持英国所加入的任何新银行的标准，都与世界银行和亚洲开发银行的标准一致。”金墉说道。

他接着补充道，所有跨国的开发银行在基础设施方面的年投入额，总计也就只占全部年支出的约5-10%。

AIIB去年在北京成立，以促进运输、能源、电信等领域的投资。

中国在今年稍早表示，共有26个国家成为AIIB的创始成员国，多数来自亚洲和中东。

在亚洲地区，日本、澳洲和韩国是明显缺席AIIB的国家。日本和美国在亚洲开发银行拥有最高的持股权。澳洲媒体则称，美国华府施压澳洲政府不要参加AIIB。

韩国企划财务部次官Joo Hyung-hwan在周四对记者表示，韩国仍在与中国和其它国家商讨有关可能加入AIIB的事宜。（完）

(编译 李春喜/高琦 审校 张明钧)

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