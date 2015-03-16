工行称建成五大账户交易产品线 均支持做空交易

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京3月16日 - 全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一表示，该行近年来先后推出账户贵金属、账户外汇、账户能源、账户基本金属和账户农产品交易，相当于投资人可以直接进入国际市场交易业务，且账户类交易产品均支持做空交易。
工行新闻稿称，工银账户交易采取了只计份额、不提取实物的方式，通过工银账户交易，投资人可以直接进入贵金属、原油、铜、大豆及外汇等国际市场交易业务，其中账户原油、账户铜、账户大豆以及账户外汇为工行独有产品。
工行相关负责人介绍，账户类交易产品均支持先买入后卖出（做多）和先卖出后买入（做空）交易类型，同时既可实时交易也可挂单交易，且具有多种挂单方式。
同时，交易起点低，账户类交易产品交易起点和最小递增单位均较低，交易门槛低，交易时间长，账户类交易产品交易时间与国际市场相同，例如账户贵金属业务从周一7：00至周六4：00均可持续24小时进行交易。
工行提供的新闻稿称，人民币账户白银交易起点为1克（约3元人民币），账户原油交易起点为0.1桶（约30元人民币）。
中国目前已是全球最具影响力的大宗商品消费国，面对国际市场上原油、基本金属、农产品等商品大幅波动的行情，中国广大投资者相对缺乏有效的投资交易渠道。
工行此前宣布，已于2月初个人投资者推出了账户基本金属和账户农产品交易业务。工行是国内第一家推出此类投资产品的商业银行。(完)
(发稿 李铮；审校 李文科/林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。