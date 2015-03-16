工行称建成五大账户交易产品线 均支持做空交易

路透北京3月16日 - 全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一表示，该行近年来先后推出账户贵金属、账户外汇、账户能源、账户基本金属和账户农产品交易，相当于投资人可以直接进入国际市场交易业务，且账户类交易产品均支持做空交易。

工行新闻稿称，工银账户交易采取了只计份额、不提取实物的方式，通过工银账户交易，投资人可以直接进入贵金属、原油、铜、大豆及外汇等国际市场交易业务，其中账户原油、账户铜、账户大豆以及账户外汇为工行独有产品。

工行相关负责人介绍，账户类交易产品均支持先买入后卖出（做多）和先卖出后买入（做空）交易类型，同时既可实时交易也可挂单交易，且具有多种挂单方式。

同时，交易起点低，账户类交易产品交易起点和最小递增单位均较低，交易门槛低，交易时间长，账户类交易产品交易时间与国际市场相同，例如账户贵金属业务从周一7：00至周六4：00均可持续24小时进行交易。

工行提供的新闻稿称，人民币账户白银交易起点为1克（约3元人民币），账户原油交易起点为0.1桶（约30元人民币）。

中国目前已是全球最具影响力的大宗商品消费国，面对国际市场上原油、基本金属、农产品等商品大幅波动的行情，中国广大投资者相对缺乏有效的投资交易渠道。

工行此前宣布，已于2月初个人投资者推出了账户基本金属和账户农产品交易业务。工行是国内第一家推出此类投资产品的商业银行。(完)

(发稿 李铮；审校 李文科/林高丽)

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