温州民商银行获准开业 为首批民营银行中第三家

路透北京3月20日 - 中国温州民商银行周五获准开业，为首批五家试点民营银行中第三家。这也是去年民营银行试点政策实施以来，浙江省内第一家民营银行。

南存辉在中国两会（全国人大和政协）间隙曾对路透表示，民商银行的13家股东来自不同行业，未来该行除服务于小微企业、社区、三农外，重点考虑发展上下游工业型企业的产业链金融。