温州民商银行获准开业 为首批民营银行中第三家

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京3月20日 - 中国温州民商银行周五获准开业，为首批五家试点民营银行中第三家。这也是去年民营银行试点政策实施以来，浙江省内第一家民营银行。
浙江省银监局新闻稿称，温州民商银行注册资本20亿元人民币，业务范围包括吸收人民币存款，发放人民币贷款，办理国内结算以及票据、债券、银行卡等业务。
温州民商银行第一大股东正泰集团董事长南存辉出任民商银行董事长，原工商银行浙江省分行副行长兼温州分行行长侯念东出任行长。
南存辉在中国两会（全国人大和政协）间隙曾对路透表示，民商银行的13家股东来自不同行业，未来该行除服务于小微企业、社区、三农外，重点考虑发展上下游工业型企业的产业链金融。
银监会此前批准首批五家试点民营银行，包括深圳前海微众银行、天津金城银行、温州民商银行、浙江网商银行和上海华瑞银行。目前微众银行、华瑞银行均已获批开业。
中国今年政府工作报告提出，推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，成熟一家，批准一家，不设限额。(完)
(发稿 李铮；审校 沈燕/张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。