中国称亚投行年底前正式成立 与多边开发银行互补非竞争

路透北京3月20日 - 中国财政部部长楼继伟周五表示，亚洲基础设施投资银行与现有多边开发银行是互补而非竞争关系，根据现有意向创始成员国达成一致的时间表，将于今年年中完成亚投行章程谈判并签署，年底前完成章程生效程序，正式成立亚投行。

新华社报导援引楼继伟称，3月31日前都可申请成为新意向创始成员国，截至目前，亚投行意向创始成员国数量已达27个。近日，英国、德国、法国、意大利、卢森堡等国家已正式向中方提出加入亚投行的申请，如获同意，上述国家将于3月底正式成为亚投行意向创始成员国。

“在亚投行筹建以及未来运作过程中，中方都将积极推动亚投行与世界银行、亚洲开发银行等现有多边开发银行在知识共享、能力建设、人员交流、项目融资等方面开展合作，共同提高本地区基础设施融资水平。”楼继伟称。

他指出，在亚洲基础设施融资需求巨大的情况下，由于定位和业务重点不同，亚投行与现有多边开发银行是互补而非竞争关系。亚投行侧重于基础设施建设，而现有的世界银行、亚洲开发银行等多边开发银行则强调以减贫为主要宗旨。

他并称，亚投行是一个开放、包容的多边开发机构，中方欢迎有意愿的国家尽快决定作为创始成员国加入亚投行。域内外国家的积极参与将有利于体现亚投行的广泛代表性。不能作为创始成员国加入的国家以后仍可以作为普通成员加入亚投行。

他还强调，无论是否加入亚投行，中方都愿继续和相关各方在多双边经济对话机制以及世行、亚行等框架下加强沟通和合作，共同致力于推动亚洲地区基础设施建设和经济发展。不能作为创始成员国加入的国家以后仍可以作为普通成员加入亚投行。

在公司治理结构上，楼继伟介绍，目前各方正在进行磋商。亚投行将设立理事会、董事会和管理层三层管理架构，并将建立有效的监督机制，确保决策的高效、公开和透明。目前各方正在认真研究现有多边开发银行的治理模式和经验，并广泛听取包括非成员国和其他多边开发银行在内的有关方面意见，在此基础上对如何设计亚投行的治理模式进行深入讨论。

谈及亚投行与“一带一路”战略的关系，他表示，亚投行将致力于促进亚洲地区基础设施建设和互联互通，其中包括“一带一路”沿线亚投行成员国的相关基础设施建设项目。两者有交集，但也有所不同。中方也非常欢迎世界银行、亚洲开发银行等机构积极参与“一带一路”相关项目。

2013年10月，中国国家主席习近平和国务院总理李克强在先后出访东南亚时提出了筹建亚投行的倡议。亚投行将是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，按照多边开发银行的模式和原则运营，重点支持基础设施建设。总部将设在北京。（完）

(发稿 李铮；审校 李文科)

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