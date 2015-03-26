建行计划今年在欧洲六国、智利和马来西亚新增8个海外机构--消息

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透香港3月26日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)力争今年实现全球主要目标市场布局计划，三位消息人士周四透露，建行年内计划在南美洲、欧洲和东南亚地区布局8个海外分支机构。
上述人士表示，建行已积极筹备欧洲六国（包括 法国（巴黎)，荷兰，波兰，意大利，西班牙，瑞士）、南美洲的智利、东南亚的马来西亚布局分支机构。
“2013年7月，建设银行（欧洲）有限公司及建行卢森堡分行获得卢森堡签发的银行牌照，于是新申请了欧洲六国子行，包括 法国（巴黎)，荷兰，波兰，意大利，西班牙，瑞士。”消息人士称。
另一位建行海外分行人士亦表示，建行智利代表处已成立多年，今年将升级为分行。东南亚的马来西亚也是会开设子行。
去年11月，智利总统巴切莱特称，中国建行将在智利开展业务，推动亚洲在该地区的投资活动。
自1991年设立第一家海外机构-伦敦代表处以来，建行海外业务不断拓展，截至目前，建设银行在海外共设有21家一级机构，覆盖5大洲18个国家和地区。（完）
(记者 赵红梅；审校 毕晓雯)
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