交行今年净息差料略有下降 已提交混业经营试点申请

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京3月26日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行601328.ss3328.hk行长彭纯周四表示，该行2015年净息差料略有下降，力争保持利润增速平稳增长。
彭纯在交行2014年业绩发布会上表示，目前，该行净息差在收窄，同业负债成本也比较高，但总体息差还在控制范围内，息差收窄的幅度在逐步下降。
交行董事长牛锡明称，该行去年已向有关部门递交了混业经营的试点申请，但还未获批；而市场传言的交行收购华英证券不是事实。（完）
(记者 赵红梅；撰写 李贺; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。