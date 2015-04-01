亚投行：中国经济发展地域拓展至全球的供血站

路透香港4月1日（记者 毕晓雯） - 如果没什么意外，一幢气派的现代化建筑明年初将在北京西城区、位于金融街的全国政协礼堂附近拔地而起，这将是最新的多国政府共同推动的多边金融组织--亚洲基础设施投资银行办公大楼。

一边是中国过剩的产能、过剩的资本，一边是“一带一路”沿线各国庞大的基础建设投资需求，而共同的目标--经济增长则是吸引这些国家加入这个全新多边组织的关键。

这也意味着，以中国为主导的亚投行，在中国经济增长点拓展至全球空间后，将为遍布全球的基础项目建设提供融资，这其中，人民币将充当第一主角。

“亚投行有超过40个国家响应，这是亚济经济增长的需求，也是亚洲基础建设投资的需求。”中国国家开发银行董事长胡怀邦说，“因此，需要出现新的多边国际金融机构，以满足新的融资方式、融资规模需求。”

截止3月31日的最后申请日，共计有46个国家提出以意向创始成员国身份加入亚投行，其中有31个国家已正式成为意向创始成员国，数目远超亚投行临时秘书长金立群的预计。

这一境况与目前世界经济新格局不无关系。目前亚洲对世界增长的贡献率超过50%；发展中国家和新兴市场国家占全球经济总量的比例也超过50%。同时，亚洲以及发展中国家对基础设施建设融资的需求也在不断增长，有预测称，亚洲各国基础设施要达到世界水平需要有8万多亿美元的投资。

**人民币做主角的剧本早已写好**

专家们并指出，目前中国面临的国内外环境与当年美国实施马歇尔计划、日本实施“黑字还流”计划的背景相似，即海外存在大规模基础设施建设需求，本国拥有充足资金、过剩产能等，推动人民币资本项下输出的时机已经成熟，这将是人民币能否顺利成为国际主要货币的关键。

央行货政司官员孙国峰去年就撰文指出，中国作为世界第一大出口国，贸易品部门具有很强的竞争优势，经常项目顺差符合国际分工的资源优化配置。因此，为了实现国际收支总体平衡，在经常项目小幅顺差的前提下，资本项目实现小幅逆差是必然的选择。

“可以说，亚投行主要是为全球基础项目提供融资，因而可以形成事实上的资本项目逆差，其中中国作为大股东，主要应该考虑如何让人民币走出去。”华福证券首席经济学家鲁政委也表示。

从2005年汇改启动以来，由于人民币一直升在升值过程中，并不合适作为全球融资货币。但目前正面临着时机的转变：一是人民币汇率到达基本的平衡区间，上下波动的市场特征明显；二是美元升息周期来临，与人民币的利差空间将不断缩小。

对此，鲁政委也指出，从“一带一路”的规划可以看出，中国本届政府已经把经济增长的战略规划从国内转向了全球，这种空间的转变能否成功，则是未来中国能否成为强国的关键。而人民币成功转变为国际货币，也是其中的核心一步。

“人民币能否真正借亚投行走出去，成为全球的融资货币进而实现人民币国际化，我认为汇率形成机制，以及亚投行治理机制是关键。”他称，“不能再对美元单边升值，同时也必须保证亚投行在融资过程中有话语权。”

人民币通过资本项目逆差走出去的“编剧”--孙国峰在上述文章中同时指出，当前应利用难得的时间窗口进行顶层设计，创造条件，使人民币国际化发展模式从“贸易项下输出”向“资本项下输出”转变，扩大境外人民币资金存量，形成规模效应。

具体方式则包括，在国际开发项目中嵌入一定比例的人民币，合作拓展海外人民币贷款；鼓励金融机构使用人民币向其海外分支机构增资；促进金融机构发放海外人民币贷款，支持企业“走出去”在周边战略大通道建设、涉及战略性低端产业链转移的重大项目中使用人民币资金等。

另外，可在受援国设立共同发展基金，中国政府注入人民币，受援国可通过该基金从中国企业采购商品和基础设施建设设备；设立全国性人民币海外投资基金，结合国家战略及人民币国际化战略推动人民币走出去；鼓励境外货币当局使用互换项下人民币资金等。

“上述方案多数都在酝酿中，有的已经开始实施。”接近政策层的相关人士指出。

**项目回报如何考量**

既然是定位为开发性金融，无论是融资货币或者投资货币，项目的合理回报则是必须要考虑的问题。中国海外投资的规模虽然不算太大，但媒体会上流传着许多中国的海外项目投资有去无回的报导。

“对亚投行目前最大的争议，就集中于此。”一位负责研究中国海外投资的政府人士就指出。

仅去年年底以来，中国就遭遇过墨西哥地铁投标、希腊港口转让叫停等诸多投资受挫的事件。

对此焦点问题，中国进出口银行前董事长李若谷则表示，“我们大多数的项目都是会带来经济回报的，要看它的回报周期有多长，而且你希望有多大的回报。”

他称，如果希望获得很快的回报，而且是很高比例的回报，这是不可能的，也是不现实。

胡怀邦则指出，对于开发银行来讲，一些项目的选择，既要符合这个国家或者是地区的发展目标，也包括承担一些社会责任，同时还要遵循商业化的运作，坚持保本微利的原则，不然开发性金融机构就不可以持续。

“对于亚投行的可持续发展问题，我也有几个想法：一是规划先行，应该在规划下来选择一些项目；第二要加强与政府的合作，在政府架构下来进行投资，这样既能符合政府的目标，同时又能够对银行的信用结构进一步优化。”他称。

“此外，不论是亚投行，还是其他开发银行，要加强同业合作，既可以对一些项目搞银行贷款，也可以对一些银行搞转授信。”胡怀邦说。（完）

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。