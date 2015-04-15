中国国家开发银行推动子公司改革 租赁和证券业务年内上市--消息

路透北京4月15日 - 在国务院批复改革方案明确中国国家开发银行定位开发性金融机构后，该政策性银行正积极推动子公司改革。两位消息人士周三对路透表示，国开行旗下国银租赁和国开证券正在进行股份制改革，计划最快今年上市，今后将完全市场化运作。

上述两位接近国开行人士并透露，国开系统另外两家子公司--国开金融、中非发展基金也准备重新建立治理架构。

“国开行分账制是深改方案的要求，实现业务范围界定；界定后不同业务板块就要对应相应的监管政策与业务规则，商业性业务就要看竞争优势，发挥开行的综合金融优势。”一消息人士称。

路透目前暂未联络到国开行相关人士对上述消息予以置评。

汤森路透旗下IFR此前曾于2月引述消息人士称，国开行旗下租赁和证券子公司计划今年分别在香港上市，合计募集资金预计超过20亿美元。

另一位接近国开行人士指出，国开行此前在商业模式转变上已有动作。去年初，国开行内部有降本增效的提法，而且在业务操作上也有体现。

中国国务院周日批复三大政策性银行改革方案，国开行首次明确为开发性金融机构，进出口行和中国农业发展银行则均确立以资本充足率为核心的约束机制。国开行周一已召开全系统大会，称未来将政策性业务和商业性业务分账管理。

根据批复的深改要求，国开行将合理界定业务范围，不断完善组织架构和治理结构，明确资金来源支持政策，合理补充资本金，强化资本约束机制，加强内部管控和外部监管等。

据国内媒体此前报导，国开行今年支持重点领域薄弱环节建设，力争全年发放棚改贷款4,000亿元人民币以上、铁路贷款1,000亿元、重点水利建设工程项目贷款900亿元。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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