五一假期银联卡跨行交易同比增速较快 旅游消费火爆--中国银联

中国一行三会多措维护金融安全 银监会称将深入排查各类风险
路透北京5月4日 - 针对中共中央政治局近日就维护国家金融安全进行第四十次集体学习，新华社周四报道称，一行三会（央行、银监会、保监会和证监会）纷纷召开会议，明确2017年的工作重点，多举措维护国家金融安全，其中银监会称将深入排查银行业各类风险。
路透北京5月5日 - 银行卡组织--中国银联近日发布“五一”假期交易数据报告显示，银联卡跨行交易总金额和总笔数相比去年“五一”分别增长18.7%和25.3%；其中，银联卡境外交易笔数增长73%。
银联报告指出，银联卡跨行交易总金额达到2,635亿元人民币，交易总笔数2.3亿笔；而5月1日当天，银联卡跨行交易笔数超过8,200万笔，创历年“五一”最高。
“（假期消费）延续了近两个月消费信心稳中有升的影响，期间交易增幅明显高于去年同期，反映消费意愿较高；其次，从消费结构看，旅游出行已经当之无愧成为拉动交易增长的最显着因素，境内外出游都比较火爆。”中国银联数据分析师陈汉称。
分结构看，报告表示，旅游出行交易增幅最高，成为今年“五一”假期用卡交易最火爆的行业；其中，公路、航空和铁路售票交易金额同比分别增长132%、96%和87%；旅游社和景区售票则同比分别增长75%和37%。
报告显示，假期三天，日用百货、超市、大型家电为代表的日常类消费增长显着，交易金额合计占日常类消费总金额的六成，同比增长超过33%。
境外用卡方面，报告称，韩国、台湾、新加坡等周边地区成为短途出境游热门目的地，日本则继续受到中国游客青睐。
此前，银联联合新华社发布3月银行卡消费信心指数（BCCI）报告显示，当月消费信心指数环比上升2.31。消费信心回升与宏观政策利好密集出台，股市繁荣带动消费者可支配收入增长等有关。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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