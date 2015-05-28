招行私人银行预计每年盈利增幅逾三成 将加快国际化布局

路透香港5月28日 - 中国股份制银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)周四称，鉴于国内私人财富市场增长较快，预计其私人银行业务盈利将保持每年30%以上的增速，未来有意透过并购以加快国际化布局。

招行拥有国内最大的私人银行业务，目前在管资产7,000多亿元人民币，市场占有率10%。

招商银行私人银行部总经理王菁在记者会上说，招行是最早一批开展私人银行业务的商业银行，先发优势愈来愈明显，加上国内私人财富市场增长较快，令该行的业务规模每年增长30%以上，未来的收入与盈利还有进一步拓展的空间。

“利率市场化和人民币国际化令到国内银行的利润结构出现变化，招行的非利息收入占比已经很高，‘走出去’的重要原因就是要提升服务和盈利，没有更好服务，银行便要面临资产和客户流失。”她说。

招行私人银行部门于2014年度录得盈利40亿元，占招行零售银行业务盈利比重超过两成。

王菁说，国内客户对境外投资的热度持续升温，随着招行于新加坡、纽约和卢森堡的分行相继于今年底至明年初开业，未来再拓展至加拿大和澳洲，私人银行业务亦将会国际化，也有可能透过并购来加快海外业务发展。

“海外布局有几种方式，当中也会考虑收购成熟的机构，能够提供专业支持，在专业人员、系统、产品上优势互补，”她并称，“收购的（对象）可能是各种类型，招行海外布局主要是私人银行和企业融资，增强这两方面服务能力有关的。”

根据招行与国际知名管理谘询公司贝恩联合发表的最新中国私人财富报告显示，2012-14年全国私人财富市场规模年复合增长率为16%，2014年达到112万亿元，预计2015年进一步增至129万亿元。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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