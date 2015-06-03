中国大额存单或挤压银行保本型理财产品 倒逼银行资管产品转型

2013年11月5日资料图片，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

路透北京6月3日 - 中国大额存单（CD）的推出会挤压银行理财市场吗？对此多家银行理财部人士称，会有分流但不会对银行理财市场形成较大冲击，可能会挤压银行保本型理财产品，倒逼银行资管产品转型，推动银行理财以非保本浮动型产品为主。

从事银行理财市场、信托理财市场研究的普益财富提供的报告就称，大额存单基本上可以属于无风险收益产品，与一级低风险型的银行理财产品相似。因此CD推出初期会吸引这部分产品的投资人。预计CD将会对保本型银行理财产品产生替代效应，会改变现有银行理财产品市场的格局。

报告认为，未来随着利率市场化的不断推进，大额存单的门槛不断下调，大额存单将会占据低风险银行理财产品的绝对市场份额，而银行理财产品市场最终将会形成以非保本浮动型产品为主要产品的市场，从而形成以风险为标的的市场划分。并推动银行理财以非保本浮动型产品为主。

中国央行周二正式公布大额存单CD管理暂行办法，CD先在自律机制的9个核心成员内试点。个人投资人认购起点金额不低于30万元人民币，机构投资人认购起点金额不低于1,000万元。

CD期限包括1个月、3个月、6个月、9个月、1年、18个月、2年、3年和5年共9个品种。同时，CD发行利率以市场化方式确定；固定利率存单采用票面年化收益率的形式计息，浮动利率存单以上海银行间同业拆借利率（Shibor）为浮动利率基准计息。

**大额存单利率将与保本型理财产品相当**

华创债券分析认为，30万以上的居民对银行是高端客户，议价能力较强，银行会用高于存款的利率来挽留。因此，利率靠近理财利率是大概率事件，并且利率不能低于理财太多。

“目前一年期同业存单利率大概为4%-4.5%，可以参考同期限shibor。”中信证券银行业分析师向启称：“估计CD利率会向同业存单靠拢，因为对银行来说都一样。”

建行内部人士表示，预计CD发行利率将介于同业存单和银行理财之间。

根据普益财富报告显示，预计一年期大额存单的利率约为4.1%-4.2%，而保本型银行理财产品在降准降息之后目前收益率也在5%以下，收益优势不断丧失。某国有大行私人银行部人士称，目前该行提供给客户的保本型产品收益在4%-4.5%。

报告称，大额存单可在二级市场上进行转让，具有极强的流动性，变现成本降低，同时不仅可以作为出国保证金开立存款证明，还可用作抵押贷款等附加功能。预计保守型投资者更具有动力选择大额存单作为其投资工具。

**银行供给CD成本更低**

普益财富报告称，根据银监会对银行理财产品的监管，银行发行和运营理财产品的成本远高于大额可转让存单。同时，CD在存续期内作为主动型负债工具，使得银行可根据期限结构发行适合自己负债管理的存单，由此稳定银行流动性、利率结构和负债成本。因此银行也更有积极性来供给CD。

根据银监会2013年167号文要求，银行发售理财产品前10个工作日以电子化报告的形式报送相关资料，并对相关信息进行登记，这无疑提高了银行的发行成本。而银监会对于大额存单的发行没有诸多的手续。

据银监会2013年8号文要求，商业银行应对每个理财产品进行单独管理、建账和核算，并且要负有充分披露所投资产的信息，这也提高了银行的运营成本。而银监会对于大额存单的资金运用也没有过多的限制。

大额存单和保本型银行理财产品都属于银行的表内业务，其性质和存款并无太大差别。而大额存单的出现可以在实现保本型银行理财产品留住存款的功能的同时，还能降低银行为此付出的发行成本和运营成本，银行能够从中获利，因此，从供给的角度看，银行也有动力积极地发行大额存单。

在供需双方都对大额存单市场抱有期待时，CD的推出将会受到大批投资者，特别是保守型投资者的青睐。普益财富预计，大额存单发行将保本型理财产品产生巨大的挤出效应。

数据显示，一级风险的理财产品2014年占比为27.63%。

光大银行资产管理部总经理张旭阳此前接受路透专访时表示，CD会对银行理财资金会有一定的分流，但对于其他表外的理财业务并无影响。

“大额存单是表内业务，它不仅要考虑对客户的吸引度，也得考虑银行可承担的成本上线。同时，还要考虑负债要贷出去才能产生收益。”张旭阳表示。

某国有大行私人银行部人士称，除了保本型产品收益和CD相当之外，目前私人银行提供的非保本型理财产品收益率在4.5%-5.2%，信托理财收益在5%-6%,而且也都是一年以内三到10个月的产品，收益率上远高于CD。

“不会影响私人银行业务。很保守的有钱人才只存款，但大部分都很精明，跟私人银行理财产品，存款还是低。”上述人士称：“大额存单推出之后，私人银行多了一个可提供给客户的产品，而其他理财产品均不会受到大的影响。”

数据显示，截至2014年末，保本浮动收益类银行理财产品资金余额为3.26万亿元，占全市场的21.69%；保证收益类银行理财产品资金余额为1.67万亿元，占全市场的11.14%，二者的市场份额合计是32.83%。（完）

(发稿 王蕾；; 审校 沈燕/杨淑祯)

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