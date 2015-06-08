中国五银行将率先试水自贸区内发针对境外机构同业存单--消息

路透北京6月8日 - 人民币双向跨境流通试点在自由贸易试验区又前行一步。四位消息人士周一透露，包括中国银行(601988.SS)、工商银行(601398.SS)、建设银行(601939.SS)、浦发银行(600000.SS)和华瑞银行等五家银行的自贸区分行，将首批在上海自贸区内试点向境外金融机构发行同业存单。

一位消息人士对路透称，“五家银行试点方案都已经上报，针对海外金融机构发CD(同业存单)。这是利率市场化再进一步。”

另一位消息人士则表示，“发行规模各家银行根据自己流动性确定。境外发行CD相对来讲可降低区内银行资金成本，补充流动性，还可以解决贷存比。”

消息人士并透露，中行自贸区分行本次同业存单发行规模约在5亿元人民币左右；其余四家银行亦根据其自身实际流动性来发，介于5-10亿，期限一年期为主，其中上海首家民营银行--华瑞银行的发行量可能在10亿元左右。

路透已就此事联系央行上海总部及上述五家银行总部新闻处，但暂未获得相关评论。

中国人民银行上海总部调查统计研究部主任王振营上周四表示，同业存单将在上海自贸区对境外发行，目前已经通过审批，正等待启动发行。

同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。

**自贸区内针对境外发同业存单可一箭三雕**

据一位消息人士介绍，此次针对境外金融机构的同业存单，将以各行自贸区分账核算单元名义来发行，主要有三重功效。

这位金融业资深人士认为，发行境外CD可利用境外相对较低的资金成本主动负债，比境内同业存款成本低，不仅可增加自贸区分行的存款量、降低负债波动性，更可以根据自身需要发行不同期限和规模，来调整银行负债结构。

5月底，香港金融机构发行的一年期人民币可转让定期存单（CD）利率普遍在3.0%-3.5%之间；而6月5日，国内一年期同业存单AAA+至AA+收益率则在3.215-3.589%水平。

上述人士并表示，依照现在央行的管理规则，分账核算单元的资金要求自求平衡，而区内银行资金存款少贷款多，此次发行同业存单资金可用于补充自身分账核算体系内的流动性。

另贷存比总体而言对银行仍有限制，银监会并未出台针对自贸区的优惠政策，如果区内分行可发CD，亦可解决贷存比问题。

一位银行相关人士亦表示，此次针对境外机构发行同业CD，主要为积极拓展离岸合格机构投资者，本次CD的合格投资主体暂定为FTU（同业机构自由贸易账户）和FTN（境外机构自由贸易账户）。

今年2月，央行上海总部已发布《中国(上海)自由贸易试验区分账核算业务境外融资与跨境资金流动宏观审慎管理实施细则》，上海首批银行随即启动自贸区分账核算境外融资业务。

另有上海自贸区人士认为，此次试水向境外机构发同业存单是利率市场化再行一步，接下来可能是针对境外企业和个人的CD，或者是针对自贸区内的企业和个人，然后再扩至全国，直至利率市场化最终完成。

2013年，央行发布的关于金融支持上海自贸区建设的意见中曾提出，将区内符合条件的金融机构纳入优先发行大额可转让存单的机构范围，在区内实现大额可转让存单的先行先试。

中国央行上周二发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元，机构投资人则不低于1,000万元。（完）

(发稿 赵红梅/李铮; 审校 张喜良)

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