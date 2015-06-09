5月中国消费信心指数小幅上扬 受楼市股市提振刺激--银联

中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透北京6月9日 - 银行卡组织--中国银联联合新华社周二发布5月份银行卡消费信心指数报告显示，二季度前两个月，股市继续上涨、房市回暖明显，持卡人消费信心也呈现企稳态势；5月份中国银行卡消费信心指数小幅上扬，或将进一步稳定。
该份“新华·银联中国银行卡消费信心指数”（BCCI）显示，2015年5月份的BCCI为83.99，环比增长0.32，同比下降0.72。稳增长政策频出及投资市场火热，近期持卡人消费信心较为平稳。
“近期政府密集出台的多项稳增长、调结构、惠民生的政策措施，效果会在未来一段时间内持续显现，有利于BCCI数值的进一步稳定。”报告称。
报告显示，5月是旅游出行的适宜季节，各类交通出行消费支出增加明显，其中航空售票类交易额环比增长11.4%，加油消费支出环比增长9.55%；同时大型景区交易额也较上月增长43.38%。
此外，受房地产市场回暖带动，5月大型家电类消费交易环比增长4.09%。近期多个国际知名品牌降价也促进了国内奢侈品消费增长，珠宝工艺和箱包皮具消费增长均明显加快，特别是箱包皮具的消费交易额较4月增长了32.92%。
BCCI指数由中国银联联合新华社定期发布，以城市居民的银行卡消费交易信息为基础，通过分析城市居民的银行卡消费支出结构变化（主要是非生活必需品在消费总支出中的占比的变化情况）来反映消费者对宏观经济的信心水平。
统计局周二公布5月份CPI和PPI数据显示，5月CPI同比上涨1.2%，为四个月最低水准，PPI同比下跌4.6%，环比下跌0.1%。
5月国家统计局公布的制造业PMI微升0.1个百分点至50.2，已连续三个月保持在临界点上方；同时汇丰中国制造业PMI继续加速扩张，创8个月新高。（完）
(发稿 王蕾；; 审校 李贺/杨淑祯)
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