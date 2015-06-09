工行等三大行询问客户大额存单需求 计划月中发行--消息

路透北京6月9日 - 多位消息人士周二向路透表示，包括中国工商银行(601398.SS)等三家国有大行近期筹备发行大额存单，计划6月15日前后发行；目前，已在部分试点地区分支机构面向客户进行询量。

他们并称，工行(1398.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)三家银行正在询量的大额存单，主要集中在一年以内的短期品种，利率控制在存款基准利率的1.4-1.5倍之间。

另据一位熟悉情况的监管人士称，农行已向大额存单托管机构上海清算所“表达意向，...他们在抢第一单。”

“区域内农行、工行已经让支行逐级上报客户需求和规模，资金价格是存款基准利率1.4倍，品种主要在一年和半年两个品种。”南方某大行人士称。

中国央行此前发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人则不低于1,000万元；大额存单推出初期将首先在自律机制核心成员范围内试点发行。

路透已就此事联系上述银行，但暂未获得相关评论。

沿海地区一位银行业人士指出，目前大行已在各地选择部分分支机构开展大额存单发行试点，由这些试点银行向个人、企业客户询问需求，并汇总上报；利率会受到一定指导，大概在基准利率1.5倍以内，而期限主要在一年期，各地区会略有差异。

该人士表示，现在存款利率市场化还没有完全放开，所以早期对大额存单利率一定的指导也是过渡期的安排；在品种期限上，因为首批发行量也不大，没必要设立很多期限，带来过高成本。（完）

(发稿 李贺/李铮；审校 张喜良)

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