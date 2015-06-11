工行等九家自律机制核心成员下周一起将发行首批大额存单

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月11日 - 中国外汇交易中心周四公告称，工商银行(601398.SS)和农业银行(601288.SS)等九家市场利率定价自律机制核心成员，将于下周一(15日)起发行首批大额存单，期限以一年以内（含）为主。
其余七家银行为：中国银行(601988.SS)、建设银行(601939.SS)、交通银行(601328.SS)、浦发银行(600000.SS)、中信银行(601998.SS)、招商银行(600036.SS)、兴业银行(601166.SS)。
公告称，个人大额存单起点金额为30万元人民币，机构投资人认购的大额存单起点金额为1,000万元。首批大额存单将通过发行人的营业网点、电子银行等渠道发行，具体的产品期限、产品利率、发行额度等要素由发行人自主确定并公布。
中信银行随后宣布，该行下周一推出的大额存单产品，期限分为三个月、六个月和12个月，利率较基准利率上浮40%。
该行新闻稿称，此次推出的单位大额存单产品起点金额1,000万元，以100万元递增；个人大额存单产品起点金额30万元，以1万元递增。大额存单为电子化方式发行，非纸质存单，客户可在中信银行网点或网上银行购买。
新闻稿显示，该行三个月、六个月和12个月三个期限大额存单产品的利率分别为2.60%、2.90%和3.15%，购买当日即起息；大额存单纳入存款保险保障范围，保本保息；可提前支取，客户急需用钱时不用等产品到期。
中信银行表示，根据产品规划，未来还将发行一个月、九个月及18个月三种期限的大额存单产品，同时具备质押、转让等功能，产品将更加灵活。
6月2日，中国央行正式发布《大额存单管理暂行办法》，允许商业银行、政策性银行、农村合作金融机构等可面向个人、非金融企业等发行记账式大额存款凭证，发行采用电子化的方式，利率以市场化方式确定。（完）
(发稿 李铮; 审校 张喜良)
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