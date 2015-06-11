工行等九家自律机制核心成员下周一起将发行首批大额存单

路透北京6月11日 - 中国外汇交易中心周四公告称，工商银行(601398.SS)和农业银行(601288.SS)等九家市场利率定价自律机制核心成员，将于下周一(15日)起发行首批大额存单，期限以一年以内（含）为主。

其余七家银行为：中国银行(601988.SS)、建设银行(601939.SS)、交通银行(601328.SS)、浦发银行(600000.SS)、中信银行(601998.SS)、招商银行(600036.SS)、兴业银行(601166.SS)。

公告称，个人大额存单起点金额为30万元人民币，机构投资人认购的大额存单起点金额为1,000万元。首批大额存单将通过发行人的营业网点、电子银行等渠道发行，具体的产品期限、产品利率、发行额度等要素由发行人自主确定并公布。

中信银行随后宣布，该行下周一推出的大额存单产品，期限分为三个月、六个月和12个月，利率较基准利率上浮40%。

该行新闻稿称，此次推出的单位大额存单产品起点金额1,000万元，以100万元递增；个人大额存单产品起点金额30万元，以1万元递增。大额存单为电子化方式发行，非纸质存单，客户可在中信银行网点或网上银行购买。

新闻稿显示，该行三个月、六个月和12个月三个期限大额存单产品的利率分别为2.60%、2.90%和3.15%，购买当日即起息；大额存单纳入存款保险保障范围，保本保息；可提前支取，客户急需用钱时不用等产品到期。

中信银行表示，根据产品规划，未来还将发行一个月、九个月及18个月三种期限的大额存单产品，同时具备质押、转让等功能，产品将更加灵活。

6月2日，中国央行正式发布《大额存单管理暂行办法》，允许商业银行、政策性银行、农村合作金融机构等可面向个人、非金融企业等发行记账式大额存款凭证，发行采用电子化的方式，利率以市场化方式确定。（完）

(发稿 李铮; 审校 张喜良)

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